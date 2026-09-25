Telegraph: советники Бернема призывают к досрочным выборам в парламент Британии

СМИ узнали о желании советников Бернема провести досрочные парламентские выборы Telegraph: советники Бернема призывают к досрочным выборам в парламент Британии

Москва25 сен Вести.Советники премьер-министра Великобритании Энди Бернема выступают за проведение в 2027 году досрочных парламентских выборов, сообщает газета The Telegraph.

По мнению соратников главы правительства, этот шаг поможет правящей Лейбористской партии получить максимальное количество мандатов, поскольку ранее избиратели голосовали за партию под руководством другого лидера.

Предыдущие выборы в парламент Британии состоялись 4 июля 2024 года, следующее голосование должно пройти не позднее 15 августа 2029 года.

Высокопоставленный источник в правительстве рассказал The Telegraph, что сторонники идеи досрочного голосования ссылаются на недостатки действующей с 2024 года программы лейбористов, которая ограничивает партию в ряде вопросов.

Другой собеседник издания сообщил, что за досрочные выборы выступают не только советники премьера, но и некоторые депутаты-лейбористы.

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