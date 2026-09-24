Эксперт Камкин заявил о возможном распаде Великобритании Эксперт Камкин считает, что есть риск распада Великобритании

Москва24 сен Вести.Вариант разделения Великобритании на составные части – Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию – становится реальностью, заявил в интервью информационной службе "Вести" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин.

Мы видим, что сейчас становится реальностью вариант просто разделения, разбегания Великобритании на уже составные части: Шотландию там, Уэльс и Северную Ирландию. Соответственно, что от Британии останется? Только спецслужбы, только мировая финансовая система и то, которая сильно уже переехала в другие уголки мира, система морского страхования, да, и, собственно говоря, все заявил Камкин

Эксперт отметил, что в таком случае Британия превратится в теневого игрока, который привык действовать чужими руками, но центр принятия решений останется в Лондонском Сити.

Ранее Камкин заявил, что Европа постепенно теряет экономическое благополучие, а здравомыслящие инвесторы больше не хотят вкладывать средства в европейскую экономику.