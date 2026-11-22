Политик Толстой: Британия проиграет от возращения в Евросоюз Политик Толстой: возвращение Британии в ЕС ослабит страну

Москва22 ноя Вести.Британия проиграет, если примет решение вернуться в Европейский союз (ЕС), заявил британский политик, историк и публицист Николай Толстой в интервью ТАСС.

Большая ошибка - передавать решения, влияющие на судьбу британцев, людям, которых никто не избирает в стране, отметил Толстой.

Вся эта идея навязываемого европейского единства - это ошибка. Я думаю так всю свою жизнь. Возвращение в ЕС стало бы вопиющей несправедливостью. Это ослабило бы нашу способность влиять на свою жизнь приводит ТАСС слова Толстого

Газета The Times написала, что британский премьер-министр Эндрю Бернем желает, чтобы страна вернулась в ЕС, и верит, что его позиция отвечает общественным настроениям в Британии.