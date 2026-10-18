В Британии заявили о поражении Лондона и ЕС в конфликте на Украине Экс-дипломат Прауд: Британия и Европа терпят поражение в украинском конфликте

Москва18 окт Вести.Великобритания и страны Европы проигрывают в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший дипломат Соединенного Королевства и колумнист американского издания Responsible Statecraft Иэн Прауд на своей странице в соцсети X.

Британия и Европа терпят поражение в украинском конфликте, поскольку его экономический и политический ущерб ощущается ими болезненнее, чем Россией говорится в публикации

Прауд также заявил, что ущерб от безоговорочной поддержки киевского режима будет становиться только больше.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак констатировал, что Евросоюз продолжает в ущерб себе отказываться от российского газа, несмотря на дефицит топлива и низкий уровень запасов.