Эксперт Коротченко: ЕС и Лондон сделают все для срыва переговоров по Украине

ЕС и Лондон сделают все для срыва переговоров по Украине Эксперт Коротченко: ЕС и Лондон сделают все для срыва переговоров по Украине

Москва22 окт Вести.Евросоюз и Великобритания сделают все для срыва мирных переговоров по Украине. Таким мнением с ИС "Вести" поделился главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он добавил, что об этом прекрасно знают и в Москве, и в Вашингтоне.

Евросоюз и Великобритания будут делать все для того, чтобы сорвать любые мирные переговоры и решение урегулировать украинский конфликт всеми имеющимися силами. И никаких иллюзий здесь быть не должно ни у кого. Я думаю, их и нет ни в Москве, ни в Вашингтоне заявил Коротченко

Ранее бывший дипломат Соединенного Королевства и колумнист американского издания Responsible Statecraft Иэн Прауд на своей странице в соцсети X заявил о поражении Лондона и Европы в конфликте на Украине. Он добавил, что они ощущают экономический ущерб намного болезненней, чем Россия.