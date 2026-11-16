Эксперт Коротченко: добиться мира, не уничтожив машину Зеленского, будет сложно

Эксперт Коротченко: без слома военной машины Киева добиться мира будет сложно Эксперт Коротченко: добиться мира, не уничтожив машину Зеленского, будет сложно

Москва16 ноя Вести.Добиться мира без реального слома военной машины Киева и уничтожения опорных основ киевского режима будет сложно. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" выразил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По словам эксперта, именно от этого зависит, можно ли будет рассчитывать на договороспособность самой Украины.

Без реального слома военной машины [главы киевского режима Владимира] Зеленского, без уничтожения опорных основ существования киевского режима трудно будет рассчитывать на договороспособность самой Украины заявил Коротченко

Ранее Коротченко заявил, что американская сторона решила применить новый подход к решению украинского конфликта, которое будет встроено в европейскую концепцию безопасности.