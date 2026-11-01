The Spectator: Киеву и Западу пора обсудить компромиссное завершение конфликта

The Spectator: Киеву предрекли мир без НАТО и с утратой территорий The Spectator: Киеву и Западу пора обсудить компромиссное завершение конфликта

Москва1 ноя Вести.Властям Украины и их западным партнерам необходимо отыскать компромиссный финал вооруженного противостояния с Россией.

К такому выводу пришел обозреватель британского издания The Spectator Оуэн Мэттьюз.

По оценке журналиста, положения потенциального мирного соглашения могли бы строиться на территориальных уступках в обмен на гарантии безопасности без формального членства страны в НАТО.

Будет ли это капитуляцией, если Украина потеряет территорию, но сохранит свою свободу задал вопросом Мэттьюз

Он подчеркнул, что европейским государствам важно обратить внимание на сигналы президента США Дональда Трампа, который ориентирует руководство Украины на неизбежность компромиссных шагов в диалоге с Москвой.

Ранее украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев готов незамедлительно остановить боевые действия на всех направлениях в зоне конфликта на Украине.