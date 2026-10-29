Мэттьюс допустил территориальные потери Украины и гарантии без членства в НАТО

Обозреватель Spectator призвал Киев заключить мир до истощения ресурсов Мэттьюс допустил территориальные потери Украины и гарантии без членства в НАТО

Москва29 окт Вести.Обозреватель The Spectator Оуэн Мэттьюс считает, что итоговое урегулирование конфликта будет предполагать территориальные потери Украины и гарантии безопасности без членства в НАТО. По его мнению, Киеву выгоднее заключить мир сейчас, чем ждать истощения финансовых и людских ресурсов.

В своей колонке Мэттьюс также выразил сомнение в способности Европы обеспечивать долгосрочное финансирование Украины и призвал европейские страны содействовать дипломатическим усилиям администрации США.

Заявления о возможном нападении России на НАТО и эффективность европейских санкций автор подверг критике.