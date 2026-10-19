В Британии допустили, что сделка по Украине может стать неожиданностью для ЕС UnHerd предрекла Европе неприятные последствия мирной сделки по Украине

Москва19 окт Вести.Возможное мирное соглашение по Украине может стать серьезным потрясением для европейских государств. Такое мнение высказал обозреватель британского издания UnHerd Вольфганг Мюнхау.

Автор публикации считает, что конфликт, вероятнее всего, завершится компромиссом, условия которого окажутся неприятными для Европы.

[Украинский конфликт] рано или поздно закончится, скорее всего, заключением "неприятного" мирного соглашения, которое повергнет европейцев в шок говорится в публикации

Журналист подчеркнул, что войны завершаются, когда у одной из сторон заканчиваются жизненно важные ресурсы. По его оценке, рассчитывать на скорое истощение российских ресурсов не следует, особенно в условиях высоких цен на нефть.

Обозреватель также предположил, что недавние решения Вашингтона относительно Киева способны существенно повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд ограничений, предусмотренных законом об "адских санкциях" против России. В частности, речь идет об отказе от пошлин до 500% на прямой импорт российских товаров и до 100% на продукцию пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Госсекретарь Марко Рубио в понедельник пояснил, что введение ограничений отложили на 60 дней, чтобы проанализировать возможные последствия для мировой экономики. Кроме того, это должно способствовать мирным переговорам по украинскому вопросу.