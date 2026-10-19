Рубио заявил, что Трамп взял 60 дней на пересмотр санкций против России

Рубио объяснил решение США отложить введение новых санкций против РФ Рубио заявил, что Трамп взял 60 дней на пересмотр санкций против России

Москва19 окт Вести.Президент США Дональд Трамп намерен в течение 60 дней оценить возможные последствия новых антироссийских санкций. Об этом журналистам заявил госсекретарь Марко Рубио перед вылетом в Узбекистан.

По его словам, американский лидер намерен проанализировать, как новые санкции и пошлины против России отразятся на мировой экономике, в том числе на самих США, а также на процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.

Трамп приостановил действие санкций на 60 дней, потому что хочет посмотреть, есть ли возможность для переговоров, которые ведутся прямо сейчас сказал американский госсекретарь

Ранее Рубио подчеркивал, что санкционное давление затрагивает не только Россию, но и ряд других стран. Кроме того, необходимость проанализировать последствия новых ограничений обусловлена напряженной ситуацией на мировых энергетических рынках.