Решение США по санкциям против РФ отложено до срока, указанного в законе Глава Минэнерго США Райт: Вашингтон отложил решение по санкциям против РФ

Москва4 окт Вести.Власти Соединенных Штатов могут не принимать решение о введении новых санкций против России до конца срока, указанного в подписанном президентом США Дональдом Трампом законе. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

Он (президент США Дональд Трамп - прим. ред.) отложил решение [по санкциям] на потом. Он оценивает компромиссы заявил Райт в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, будут ли приняты перечисленные в законе меры в указанный срок

По словам министра, Трамп "непрерывно работает" над завершением украинского конфликта, и "диалог с обеими сторонами" идет постоянно.

19 сентября Трамп подписал закон о возможных новых санкциях против России. Согласно документу, он может вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран из пятерки крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также до 500% на российские товары, ввозимые в США. При этом часть предусмотренных мер должна быть принята в течение 30 дней.