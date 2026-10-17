Москва17 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил своей администрации следить за поставками энергоносителей из Российской Федерации и оперативно информировать его о любых обстоятельствах, которые могут потребовать дальнейших решений относительно сохранения исключений из антироссийских санкций.

Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Торговый представитель, по согласованию с государственным секретарем, министром финансов, министром энергетики, а также иными высокопоставленными должностными лицами исполнительной власти … обязан отслеживать ситуацию, связанную с импортом и закупками другими странами сырой нефти и природного газа российского происхождения, а также с содействием этих стран в обходе санкций, введенных в отношении России; о результатах такого мониторинга он должен регулярно докладывать президенту сказано в тексте

Кроме того, согласно документу, представитель США на торговых переговорах должен "незамедлительно информировать президента о любых обстоятельствах, которые, по его мнению, могут свидетельствовать о необходимости принятия президентом дальнейших мер, в том числе в отношении исключений".

Также Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд антироссийских санкций, ограничений и пошлин по закону, разработанному при участии Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

19 сентября американский лидер подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Основной особенностью закона являются широкие полномочия президента США при применении вторичных пошлин. Американский лидер сможет назначать сроки их введения и размер, а также предоставлять отдельным странам исключения из ограничений без предварительного согласования с Конгрессом. Трамп также мог иметь право остановить действие предусмотренных им санкций и пошлин при выполнении установленных документом условий, которые связаны с заключением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий.