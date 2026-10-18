Рубио: Трамп взял 60 дней на оценку последствий возможных санкций против России Рубио: Трамп берет 60 дней на оценку последствий возможных санкций против РФ

Москва18 окт Вести.Президент США Дональд Трамп решил использовать 60‑дневный срок, чтобы просчитать возможные последствия того, как антироссийские санкции и связанные с ними пошлины для других стран скажутся на американской и мировой экономике, заявил госсекретарь США Марко Рубио представителям СМИ.

Проблема в том, что эти санкции затрагивают не только Россию. Они также включают пошлины в отношении ряда стран, например, Индии и других. Поэтому президент хочет использовать эти 60 дней, чтобы оценить, как введение санкций и пошлин отразится на мировой экономике и экономике США отметил Рубио

Необходимость дополнительной оценки вызвана напряженной ситуацией на мировых энергетических рынках. На поставки энергоносителей влияют события вокруг Ирана и Ормузского пролива, атаки движения "Ансар Алла" (хуситов) на Саудовскую Аравию, а также удары по энергетической инфраструктуре России и Украины. Все эти факторы отражаются на мировых ценах на энергоносители, пояснил Рубио.

Госсекретарь обратил внимание на то, что Индия добровольно перераспределяет источники энергоносителей. При этом страна закупает значительные объемы энергоносителей у России.

Рубио подчеркнул, что Индия является важным союзником и партнером США, и Вашингтону следует учесть все эти обстоятельства при введении санкций и пошлин.

Белый дом опубликовал 17 октября документ, из которого следует, что Трамп своим указом распорядился не применять новые санкции против России.