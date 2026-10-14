СМИ: администрация США вряд ли в ближайшее время введет санкции против РФ

В США оценили вероятность введения новых санкций против РФ в ближайшее время СМИ: администрация США вряд ли в ближайшее время введет санкции против РФ

Москва14 окт Вести.Американская администрация скорее всего не станет вводить новые санкции на основании закона об ужесточении рестрикций против России.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Речь идет о законопроекте от 18 сентября, подписанном президентом США Дональдом Трампом. Он включает санкции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний и вторичные санкции против торговых партнеров России. В течение 30 дней после подписания власти США должны определиться с конкретным списком подпадающих под ограничения физических и юридических лиц.

При этом администрация США может заявить, что санкции не соответствуют интересам Вашингтона, а после уведомить Конгресс.

Более вероятным сценарием является тихий шаг Белого дома по отмене этих мер сказано в публикации

В Сенате Конгресса США считают, что американской администрации "несложно просто направить отказ" от введения санкций.

Я ожидаю, что именно это и произойдет, и тогда не будет средств противодействия, учитывая, как был сформулирован законопроект добавил собеседник агентства

В Евросоюзе фактически подтвердили: односторонние ограничения не имеют универсальной легитимности и не могут быть реализованы в полном объеме. Кроме того, большинство государств мира "не считают нужным" соблюдать ограничения, введенные Брюсселем против России. При этом, как ранее сообщалось, Еврокомиссия может до конца 2026 года представить уже 23-й пакет антироссийских санкций. Однако США могут помешать Евросоюзу принять новый пакет санкций против РФ, ранее заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.