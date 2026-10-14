Москва14 октВести.Американская администрация скорее всего не станет вводить новые санкции на основании закона об ужесточении рестрикций против России.
Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Речь идет о законопроекте от 18 сентября, подписанном президентом США Дональдом Трампом. Он включает санкции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний и вторичные санкции против торговых партнеров России. В течение 30 дней после подписания власти США должны определиться с конкретным списком подпадающих под ограничения физических и юридических лиц.
При этом администрация США может заявить, что санкции не соответствуют интересам Вашингтона, а после уведомить Конгресс.
Более вероятным сценарием является тихий шаг Белого дома по отмене этих мерсказано в публикации
В Сенате Конгресса США считают, что американской администрации "несложно просто направить отказ" от введения санкций.
Я ожидаю, что именно это и произойдет, и тогда не будет средств противодействия, учитывая, как был сформулирован законопроектдобавил собеседник агентства
В Евросоюзе фактически подтвердили: односторонние ограничения не имеют универсальной легитимности и не могут быть реализованы в полном объеме. Кроме того, большинство государств мира "не считают нужным" соблюдать ограничения, введенные Брюсселем против России. При этом, как ранее сообщалось, Еврокомиссия может до конца 2026 года представить уже 23-й пакет антироссийских санкций. Однако США могут помешать Евросоюзу принять новый пакет санкций против РФ, ранее заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.