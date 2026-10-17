Москва17 октВести.Приостановка применения новых санкций и пошлин в отношении России со стороны президента США Дональда Трампа продиктована внутриполитическими расчетами накануне выборов в Конгресс. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Эксперт отметил, что ужесточение рестрикций и давление на покупателей российской нефти привели бы к резкому росту цен на топливо внутри Штатов, что невыгодно Белому дому перед голосованием. В то же время аналитик усомнился, что данный шаг или недавние соглашения с Москвой по дизелю существенно повлияют на тарифы или гарантируют Республиканской партии победу, назвав такие меры запоздалыми.
Ранее Трамп подписал указ о заморозке вступления в силу очередных антироссийских ограничений до особого распоряжения.