Политолог Дудаков связал отсрочку санкций США против РФ с выборами в Конгресс

Эксперт оценил эффект от заморозки Трампом антироссийских пошлин Политолог Дудаков связал отсрочку санкций США против РФ с выборами в Конгресс

Москва17 окт Вести.Приостановка применения новых санкций и пошлин в отношении России со стороны президента США Дональда Трампа продиктована внутриполитическими расчетами накануне выборов в Конгресс. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт отметил, что ужесточение рестрикций и давление на покупателей российской нефти привели бы к резкому росту цен на топливо внутри Штатов, что невыгодно Белому дому перед голосованием. В то же время аналитик усомнился, что данный шаг или недавние соглашения с Москвой по дизелю существенно повлияют на тарифы или гарантируют Республиканской партии победу, назвав такие меры запоздалыми.

Ранее Трамп подписал указ о заморозке вступления в силу очередных антироссийских ограничений до особого распоряжения.