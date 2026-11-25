FT: Трамп отложил идею о бизнес-сделках США с Россией ради мира на Украине

Бизнес подождет: Трамп готов отложить сделки с РФ ради мира на Украине FT: Трамп отложил идею о бизнес-сделках США с Россией ради мира на Украине

Москва25 ноя Вести.Администрация президента США Дональда Трампа отложила идею побудить Россию завершить украинский конфликт при помощи совместных проектов. Вашингтон сменил приоритеты, сосредоточившись не на бизнесе, а на территориальных вопросах и безопасности, пишет Financial Times.

По данным издания, среди предложенных "бизнес-стимулов" были американские инвестиции в российские нефтяные проекты и производство титана, возобновление трубопроводных поставок газа в Европу, а также открытие воздушного пространства РФ для авиакомпаний из США. В Вашингтоне при этом уточняли, что реализация всех этих проектов возможна только после завершения конфликта.

Однако российские представители на переговорах в Абу-Даби дали понять, что не станут смягчать свои условия ради бизнеса. Территориальные вопросы и безопасность, которые глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно отвергал, по-прежнему находятся в приоритете.

При этом уточняется, что речь идет пока о временной приостановке обсуждения экономического сотрудничества РФ и США, вопрос такого взаимодействия после урегулирования на Украине все еще остается частью переговоров двух стран.