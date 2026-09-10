Москва10 сен Вести.В связи с недавними визитами эмиссаров США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев Великобритания и Европа начали ощущать дискомфорт. Об этом написал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем Telegram-канале.

Признаком этой встревоженности он назвал фейковую публикацию в СМИ о якобы скором отстранении Уиткоффа и Кушнера от переговоров по Украине.

Британская Financial Times начала вбрасывать про то, что Уиткоффа и Кушнера от переговоров по Украине скоро отстранят, а одного из главных ястребов- директора ЦРУ Рэтклифф на это направление наоборот поставят. С учетом последних переговоров в Москве и Киеве, а также созвона Трампа с Путиным и (все еще) не-созвона с Зеленским, похоже, вся эта британско-европейская компания начала ощущать дискомфорт. При этом как после Анкориджа действовать у них не получается. Не зря Бессент говорит, что взаимодействовать напрямую европейцы отказываются. Реванш, видимо, будут пытаться брать на полях ГА ООН, где Зеленский будет караулить Трампа в кулуарах написал Богданов

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин одобрил идею заключения сделки по Украине. Он добавил, что "было бы очень хорошо", если бы и глава киевского режима Владимир Зеленский хотел прийти к соглашению.