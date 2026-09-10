Москва10 сен Вести.Визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя американского главы Джареда Кушнера в Киев превратился в представление "95 квартала". Так в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" журналист Валентин Богданов прокомментировал поездку эмиссаров.

Уиткофф и Кушнер отправились на Украину после переговоров с российской стороной, которые состоялись 5 сентября.

Я думаю, что Уиткофф и Кушнер сами во всем убедились, когда побывали на таком бесплатном представлении "95 квартала". Мне больше всего понравилось лицо [главы офиса президента Украины Кирилла] Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), который старался делать вид, по-моему, что не с ними… А еще забавно, они публиковали меню крымско-татарской кухни. Видимо, [руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустем] Умеров еще тут решил заработать. То есть в вагоне литерном их кормили каким-то бахчисарайским шашлыком, еще чем-то. Ну, в общем опустились совсем уж до каких-то, я не знаю, до мышей что ли. До какого-то непотребства… Так это все выглядит. Эти майки какие-то растянутые, полудебильные улыбки на лицах заявил Богданов

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский подготовил для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера футболки с надписью "киевский режим".