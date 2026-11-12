Эксперт Коротченко указал на новый подход в переговорах по Украине Коротченко: решение по Украине станет частью европейской формулы безопасности

Москва12 ноя Вести.Американская сторона решила применить новый подход к решению украинского конфликта, которое будет встроено в европейскую концепцию безопасности. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Что касается нынешнего этапа переговоров, решили пойти от более расширенного формата через призму европейской безопасности и глобальной договоренности между Евросоюзом и европейской частью НАТО с одной стороны и Россией с другой, о базовых принципах, каким образом обеспечить срыв возможности втягивания мира в Третью мировую войну, а затем украинский контур встроить туда сказал Коротченко

Он добавил, что практические шаги, которые сделаны Евросоюзом и Великобританией, не позволяют рассчитывать на конструктивный подход к данному вопросу.

Что касается предложений, очевидно, что американцы на переговорах с Россией сказали: "Предложите вашу концепцию европейской безопасности, а мы будем уже давить на Европу для того, чтобы договориться. А уже, собственно, урегулирование украинского кризиса будет встроено туда" отметил главред журнала

По его словам, американские посланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер будут согласовывать с российской стороной базовые подходы, которые позже будут транслироваться Европе.