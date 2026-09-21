Москва21 сен Вести.Россия должна разгромить нацистскую Украину, чтобы избежать военно-политического столкновения с Западом. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Для того, чтобы избежать прямого военно-политического столкновения с Западом, а оно уже вот на наших часах будет буквально через три с половиной-четыре года, наша главная задача – разгром нацистской Украины … Больше нет жалости к противнику. [Глава киевского режима Владимир] Зеленский перешел все мыслимые и немыслимые, даже не договоренности, понятия, что можно, а что нельзя. Это международный террорист … просто психически больной сегодня человек сказал эксперт

Коротченко добавил, что сейчас в руках Зеленского западная помощь, а также оружие и сотни миллиардов долларов и евро, которые он получает.

Поэтому наша задача действительно в предстоящий осенне-зимний период сделать все для того, чтобы в январе-феврале, к началу марта Украина как целостное государство с системой военного и государственного управления, администрируемая Зеленским, рухнула бы сказал эксперт

Ранее Игорь Коротченко заявил, что для ведения войны с Россией европейским странам требуется развертывание миллионных армий вторжения.