Москва21 сен Вести.Для войны с Россией европейским странам потребуется развертывание миллионных армий вторжения. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Для ведения войны с Россией, а именно такая программная цель объявлена к 2030 году недостаточно перестроить на военные рельсы европейский военно-промышленный комплекс. Нужны массовые армии … Еще много десятилетий назад практически все европейские страны перешли на компактные … по размерам армии. А война с такой страной, как Россия, требует развертывания миллионных армий вторжения сказал он

По словам Коротченко, эта "коллективная истерия" преследует две ключевые цели.

Первое – обосновать в глазах европейских бюргеров, обывателей то, что война неизбежна, Россия готовится к нападению, а следовательно, мы будем призывать … вас в массовую армию. То есть их готовят на роль пушечного мяса, нынешнее поколение европейцев. И вторая цель … это кормить военно-промышленный комплекс … [президент США Дональд] Трамп последовательно навязывает ключевым европейским странам закупку американского оружия … Трамп поставит на счетчик Европу, а Европа в рамках своей подготовки к войне с Россией будет оплачивать все это за счет населения, которое будет превращено просто в холопов, в рабов, в пушечное мясо, цели задача которых – сгореть в топке третьей мировой войны сказал он

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что европейские страны не смогут противостоять России – крупнейшей в мире ядерной державе.