Дмитриев: Британия и ЕС используют СМИ для срыва мирных инициатив по Украине Дмитриев: Британия и ЕС используют СМИ, чтобы подорвать мирные усилия по Украине

Москва13 окт Вести.Великобритания и Евросоюз используют СМИ для саботажа любых мирных усилий по Украине и разрушения коммуникации между Соединенными Штатами и Россией. Об этом заявил представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х.

Он подчеркнул, что правительство Великобритании заинтересовано в "вечной войне на Украине", так как это позволяет отвлечь внимание от разрушения британского уклада жизни.

Великобритания использует свои огромные медиа-силы для саботажа любых мирных усилий по Украине и любого сотрудничества между США и Россией. ЕС идет следом написал глава РФПИ

Ранее Дмитриев заявил, что властям Великобритании и ЕС следовало бы прекратить разжигание войны, так как британцы и европейцы хотят мира. Он также отметил, что Евросоюз пребывает в заблуждениях, которые грозят объединению его собственным крахом.