Шредер считает, что в украинском конфликте сильнее всех пострадала Европа Шредер: Евросоюз стал основным проигравшим в ходе конфликта России и Украины

Москва16 окт Вести.Евросоюз наряду с Киевом оказался в числе главных проигравших в конфликте России и Украины. Об этом заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Он отметил, что разрыв энергетических связей с Россией ударил по благосостоянию не только Германии, но и всей Европы.

Во время интервью швейцарскому изданию Weltwoche ведущий Рожер Кеппельс отметил, что, принимая во внимание те связи, которые были у Германии и Европы в энергетическом секторе, именно Европа стала стороной, которая понесла по ходу конфликта самые большие после Киева потери​​​.

Так оно и есть… Прекращение энергетического сотрудничества, которое успешно функционировало более 50 лет, безусловно, привело к потере благосостояния — причем не только в Германии, но и в Европе в целом сказал Шредер

Ранее газета Politico сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам ЕС обсудить идею создания общих стратегических резервов газа на фоне опасений нехватки топлива зимой. В публикации отмечается, что европейские газохранилища, которые в течение подготовки к отопительному сезону наполняют сырьем частные ресурсоснабжающие компании, "в этом году заполнены до рекордно низких уровней".