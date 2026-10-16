Москва16 октВести.Евросоюз наряду с Киевом оказался в числе главных проигравших в конфликте России и Украины. Об этом заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер.
Он отметил, что разрыв энергетических связей с Россией ударил по благосостоянию не только Германии, но и всей Европы.
Во время интервью швейцарскому изданию Weltwoche ведущий Рожер Кеппельс отметил, что, принимая во внимание те связи, которые были у Германии и Европы в энергетическом секторе, именно Европа стала стороной, которая понесла по ходу конфликта самые большие после Киева потери.
Так оно и есть… Прекращение энергетического сотрудничества, которое успешно функционировало более 50 лет, безусловно, привело к потере благосостояния — причем не только в Германии, но и в Европе в целомсказал Шредер
Ранее газета Politico сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам ЕС обсудить идею создания общих стратегических резервов газа на фоне опасений нехватки топлива зимой. В публикации отмечается, что европейские газохранилища, которые в течение подготовки к отопительному сезону наполняют сырьем частные ресурсоснабжающие компании, "в этом году заполнены до рекордно низких уровней".