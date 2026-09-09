Москва9 сен Вести.Главным проигравшим в украинского конфликта является Германия, а бенефициаром – Норвегия. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Главным лузером украинского конфликта, если мы берем Европейский союз, является Германия, а главным бенефициаром этой войны является Норвегия. Потому что если в 2024 году золотовалютные ресурсы этой страны были где-то порядка 1 триллиона 200 миллиардов, то за время конфликта за последние два года они выросли почти до 2 триллионов. За счет чего? За счет повышения цен на энергоносители, прежде всего, на газ. И Норвегия заместила фактически объемы российского газа. Денег у них, как у кота Матроскина гуталина. Поэтому Зеленский туда прилетает и говорит: "Слушайте, там меня европейцы хотят проверить, куда я дел 27 миллиардов, дайте бедному на время … там всего 27 миллиардов, дайте нам эти деньги, мы готовы на любых условиях" сказал Килинкаров

Также он добавил, что Зеленский подпишет двустороннее соглашение на любых кредитных условиях.

Хоть под 5%, хоть под 50%. Ему все равно. Ему нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Потому, что этого человека, на самом деле, ничего, кроме денег абсолютно не волнует сказал бывший депутат Рады

Ранее Килинкаров заявил, что киевский режим сознательно идет на эскалацию конфликта с Россией в преддверии зимы, понимая, что это только усилит удары по украинской инфраструктуре.