Москва9 сенВести.Главным проигравшим в украинского конфликта является Германия, а бенефициаром – Норвегия. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.
Главным лузером украинского конфликта, если мы берем Европейский союз, является Германия, а главным бенефициаром этой войны является Норвегия. Потому что если в 2024 году золотовалютные ресурсы этой страны были где-то порядка 1 триллиона 200 миллиардов, то за время конфликта за последние два года они выросли почти до 2 триллионов. За счет чего? За счет повышения цен на энергоносители, прежде всего, на газ. И Норвегия заместила фактически объемы российского газа. Денег у них, как у кота Матроскина гуталина. Поэтому Зеленский туда прилетает и говорит: "Слушайте, там меня европейцы хотят проверить, куда я дел 27 миллиардов, дайте бедному на время … там всего 27 миллиардов, дайте нам эти деньги, мы готовы на любых условиях"сказал Килинкаров
Также он добавил, что Зеленский подпишет двустороннее соглашение на любых кредитных условиях.
Хоть под 5%, хоть под 50%. Ему все равно. Ему нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Потому, что этого человека, на самом деле, ничего, кроме денег абсолютно не волнуетсказал бывший депутат Рады
Ранее Килинкаров заявил, что киевский режим сознательно идет на эскалацию конфликта с Россией в преддверии зимы, понимая, что это только усилит удары по украинской инфраструктуре.