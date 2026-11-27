Вайдель заявила о поражении Украины в конфликте и призвала к переговорам с РФ

Вайдель призвала канцлера Германии немедленно начать переговоры с Путиным Вайдель заявила о поражении Украины в конфликте и призвала к переговорам с РФ

Москва27 ноя Вести.Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Украина уже потерпела поражение в текущем вооруженном конфликте. Об этом политик сообщила в беседе с изданием Politico.

По словам лидера АдГ, на месте канцлера ФРГ Фридриха Мерца она бы незамедлительно отправилась в Россию для проведения прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Вайдель подчеркнула, что считает такой дипломатический шаг единственно верным решением в сложившейся обстановке.

Кроме того, немецкий политик опровергла опасения относительно того, что успех Москвы вызовет новый масштабный поток беженцев в западном направлении. Напротив, по ее мнению, после установления мира находящиеся в Германии граждане Украины вернутся на родину, "потому что они там нужны".

Ранее Вайдель заявила, что украинцы должны покинуть ФРГ после окончания конфликта.