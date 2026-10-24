Немецкий политик призвала Мерца отказаться от враждебной риторики в адрес России

Политик Дагделен: Мерц должен отказаться от враждебных заявлений в адрес России Немецкий политик призвала Мерца отказаться от враждебной риторики в адрес России

Москва24 окт Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен отказаться от своих враждебных заявлений в отношении России, иначе Германия не сможет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Такое мнение выразила немецкий политик, внешнеполитический эксперт партии BSW ("Союз социальной справедливости и экономического благоразумия") Севим Дагделен в интервью порталу World News Monitor.

Канцлер Мерц должен отказаться от своих враждебных заявлений в адрес России. Тот, кто хочет участвовать в переговорах, не должен создавать впечатление, что ведет все более масштабную прокси-войну Германии против Москвы заявила Дагделен

Она добавила, что Германия не получит шанса на участие в переговорах, если не прекратит поставлять киевскому режиму оружие и снабжать его деньгами.

Дагделен также назвала саммит в Осло "проблеском надежды", но отметила, что очевидна незаинтересованность Зеленского в решении конфликта путем переговоров.

Ранее немецкий политик Маркус Фронмайер заявил, что из-за Мерца могут обостриться отношения между Москвой и Берлином.