Сопредседатель АдГ: Мерцу нужно лететь в Москву для обсуждения Украины Вайдель призвала Мерца посетить Москву для обсуждения Украины

Москва28 ноя Вести.Германия перестала быть нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине, а канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует без промедления начать прямой диалог с Москвой. Такое мнение высказала сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель в эфире подкаста газеты Die Welt.

Отвечая на вопрос о возможной позиции на мирных переговорах, Вайдель отметила необходимость скорейшего прекращения боевых действий в зоне конфликта.

Для начала я бы хотела, чтобы все сели за стол переговоров, потому что это наш долг. Мы должны закончить войну как можно скорее. Это моя позиция заявила она

Политик напомнила, что после Второй мировой войны ФРГ традиционно выступала в роли "нейтрального маклера", но сейчас Берлин лишился такой возможности из-за своей чрезмерной вовлеченности в украинский конфликт и связанной с этим резкой риторики.

Мы больше не можем этого делать, потому что слишком глубоко в это ввязались. Россия воспринимает нас как воюющую сторону. При всей этой военной риторике в этом нет ничего удивительного отметила сопредседатель АдГ

В этой связи Вайдель раскритиковала курс нынешнего правительства Германии. Она призвала канцлера отказаться от односторонних контактов.

Если бы я была на месте Фридриха Мерца или кого-то другого, я бы просто посоветовала немедленно лететь в Россию и садиться за стол переговоров с (президентом РФ Владимиром – прим. ред.) Путиным. А затем — к (главе киевского режима Владимиру – прим. ред.) Зеленскому. Или сначала к Зеленскому, хотя в Киев и так ездят постоянно. Ездят только в Киев, а в Москву — нет заявила политик

По мнению Вайдель, после визитов в Москву и Киев руководству ФРГ следовало бы отправиться в США, чтобы выступить посредником и согласовать общую переговорную позицию. Это, продолжила политик, соответствовало бы традиционному дипломатическому подходу Германии.

Я не понимаю, почему этого не делается. Я бы так сделала резюмировала сопредседатель АдГ

19 ноября Путин сообщил о направленном по дипломатическим каналам ряду европейских представителей приглашении посетить Москву и пояснить их позицию по возможному участию в урегулировании на Украине.

Мерц в ответ заявил о готовности к переговорам с Россией, но высказался за их проведение на нейтральной территории.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщило, что лидеры Британии Германии и Франции обсуждают, возможен ли визит их представителей в Москву.