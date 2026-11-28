Вайдель высказалась о судьбе русскоязычных регионов Украины Вайдель: русскоязычные территории Украины перейдут к России

Москва28 ноя Вести.Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что русскоязычные территории Украины перейдут к России Об этом она сказала в подкасте Zur Wahrheit gehört, который опубликован на сайте телеканала WELT.

Русскоязычные территории перейдут к России, и русские от этого не откажутся сказала она

При этом Вайдель не уточнила, какие именно регионы она имеет в виду.

Вайдель также заявила, что еще до начала конфликта русскоязычные жители Украины подвергались репрессиям. Кроме того, она обвинила украинские власти в обстрелах собственных граждан.

Ранее Алис Вайдель заявила, что Украина уже потерпела поражение в текущем вооруженном конфликте.