Москва29 нояВести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский был вне себя, услышав позицию сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель по территориальному вопросу в рамках урегулирования на Украине.
На реакцию главы польского МИД обратил внимание в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
Ранее Вайдель назвала события в центре Киева на Майдане в 2014 году государственным переворотом и заявила, что после завершения конфликта русскоязычные территории останутся под контролем России.
Сикорский совершенно потерял самообладание из-за интервью Алис Вайдель. Он буквально взбешен: ведь Украина проиграла, а именно об этом говорила Вайдельзаявил Христофору
Журналист также отметил, что Сикорский болезненно воспринял слова немецкого политика о первопричинах украинского кризиса.
Когда Вайдель заявила, что в 2014 году произошел государственный переворот, то это буквально свело Сикорского с ума. Он возразил: "Я же был на Майдане, поверь мне, брат"добавил с иронией Христофору
Он отметил, что даже 12 лет спустя после "евромайдана" Сикорский продолжает утверждать, что госпереворота на Украине "не было", а бывший тогда президентом этой страны Виктор Янукович был отстранен от власти "законным способом".
Ранее стало известно, что после событий "евромайдана" численность населения Украины сократилась почти в два раза.