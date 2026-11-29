Журналист Христофору: слова Вайдель об уступках России вывели из себя Сикорского

Христофору высмеял "сумасшествие" Сикорского после слов Вайдель об Украине Журналист Христофору: слова Вайдель об уступках России вывели из себя Сикорского

Москва29 ноя Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский был вне себя, услышав позицию сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель по территориальному вопросу в рамках урегулирования на Украине.

На реакцию главы польского МИД обратил внимание в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

Ранее Вайдель назвала события в центре Киева на Майдане в 2014 году государственным переворотом и заявила, что после завершения конфликта русскоязычные территории останутся под контролем России.

Сикорский совершенно потерял самообладание из-за интервью Алис Вайдель. Он буквально взбешен: ведь Украина проиграла, а именно об этом говорила Вайдель заявил Христофору

Журналист также отметил, что Сикорский болезненно воспринял слова немецкого политика о первопричинах украинского кризиса.

Когда Вайдель заявила, что в 2014 году произошел государственный переворот, то это буквально свело Сикорского с ума. Он возразил: "Я же был на Майдане, поверь мне, брат" добавил с иронией Христофору

Он отметил, что даже 12 лет спустя после "евромайдана" Сикорский продолжает утверждать, что госпереворота на Украине "не было", а бывший тогда президентом этой страны Виктор Янукович был отстранен от власти "законным способом".

Ранее стало известно, что после событий "евромайдана" численность населения Украины сократилась почти в два раза.