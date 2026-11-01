Москва1 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты польских политиков в оценке протестов. По ее словам, власти Польши сейчас выступают за восстановление конституционного порядка в стране, однако в 2013–2014 годах поддерживали протесты на Украине, сопровождавшиеся захватами административных зданий и столкновениями с полицией.

То, что сейчас польские власти переживают у себя дома как коллапс и трагедию, пытаются сдержать развитие ситуации от кровавого пике и вернуть в правовое русло, практически они же двенадцать лет назад поддерживали и благословляли у своих украинских соседей написала Захарова в своем Telegram-канале

Захарова напомнила, что президент Польши Кароль Навроцкий выступил с заявлением о нарушении конституционного строя республики и силовом захвате государственного органа на фоне конфликта вокруг Конституционного трибунала. В связи с этим представитель российского МИД предложила представить, как могли бы отреагировать польские власти, если бы во время кризиса в Варшаве иностранные политики поддерживали протестующих и выступали вместе с ними на улицах города.

Дипломат указала, что в декабре 2013 года глава МИД Германии Гидо Вестервелле посетил "майдан" вместе с лидером украинской оппозиции Виталием Кличко. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд раздавала протестующим печенье, а сенатор Джон Маккейн выступил со сцены вместе с лидером украинской националистической партии "Свобода" Олегом Тягнибоком.

По словам Захаровой, польские политики также поддерживали протестное движение: в декабре 2013 года на "майдане" выступили председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский и вице-председатель Европарламента от "Гражданской платформы" Яцек Протасевич. Тогдашний премьер-министр Польши Дональд Туск поблагодарил их за выступления в Киеве.

Вряд ли польской элите такое понравится. Так почему она сама занималась ровно этим на Украине? отметила официальный представитель МИД России

Захарова также напомнила, что в 2004 году президент Польши Александр Квасьневский участвовал в международном посредничестве во время политического кризиса на Украине и поддержал повторное голосование второго тура президентских выборов. Кроме того, дипломат указала на события февраля 2014 года, когда главы МИД Польши, Германии и Франции выступили гарантами соглашения между президентом Виктором Януковичем и украинской оппозицией. На следующий день документ был нарушен, а западные посредники, по оценке Захаровой, не предприняли мер для обеспечения его выполнения.

Ранее Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг Конституционного суда Польши, упомянув главу польского МИД Радослава Сикорского.