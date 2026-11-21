РИА Новости: население Украины сократилось почти в два раза с 2014 года

Украина потеряла до половины населения после "евромайдана" РИА Новости: население Украины сократилось почти в два раза с 2014 года

Москва21 ноя Вести.Численность населения Украины сократилась почти вдвое после событий "евромайдана".

К такому выводу пришло агентство РИА Новости, изучив данные национальной статистики и заявления ряда украинских чиновников.

Серия протестов в центре Киева, впоследствии получившая название "евромайдан", началась в ноябре 2013 года. Участники акций требовали повысить уровень жизни и призывали к интеграции с Евросоюзом (ЕС). Итогом массовых выступлений стал государственный переворот и свержение президента страны Виктора Януковича.

Согласно данным Госстата Украины, по состоянию на 1 января 2014 года численность населения страны составляла 45,4 млн человек. С 2022 года официальные данные о населении Украины не публикуются.

В мае 2026 года украинский министр социальной политики Денис Улютин заявил, что численность населения на подконтрольной киевскому режиму территории составляет от 22 до 25 млн человек, что может свидетельствовать о снижении количества жителей в 1,8-2 раза.

Однако реальная ситуация может быть еще хуже: так, в феврале этого года экс-премьер-министр Украины Николай Азаров оценил численность населения страны примерно в 20 млн человек.

Косвенным подтверждением демографического кризиса на Украине могут служить некоторые показатели Госстата. Так, если в сентябре 2013 года, до начала "евромайдана", в стране насчитывалась 451 тыс. первоклассников, то в сентябре 2026 года численность учеников первых классов составила 243 тыс., то есть первоклашек стало почти вдвое меньше, чем 13 лет назад.

События "евромайдана" запустили целую цепочку негативных явлений в жизни Украины. Из страны массово уезжают люди, стремительно растет государственный долг, рождаемость упала до рекордно низких значений.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров назвал виновных в начале "евромайдана" на Украине.