Азаров рассказал, что советовал Януковичу во время "майдана" Азаров сообщил, что советовал Януковичу говорить с хозяевами "майдана" из США

Москва14 ноя Вести.Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров советовал экс-президенту страны Виктору Януковичу договариваться сразу с хозяевами представителей "майдана" из США.

В беседе с ТАСС он отметил, что Янукович, в свою очередь, основные усилия направлял на бесконечные переговоры с "майдановцами".

Я тогдашнему президенту Виктору Федоровичу говорил: не трать время на переговоры с этими марионетками, которые там пляшут на "майдане". Они - не хозяева, хозяева - американцы, с ними надо договариваться сказал Азаров

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Янукович выступал против вступления Украины в Североатлантический альянс. Российский лидер добавил, что после госпереворота в 2014 году Запад поставил цель втянуть Киев в НАТО.