Азаров: Вашингтону ничего не мешает в любой момент заменить Зеленского

Азаров заявил, что США могут убрать Зеленского в любой момент Азаров: Вашингтону ничего не мешает в любой момент заменить Зеленского

Москва21 сен Вести.Соединенные Штаты могут в любой момент заменить главу киевского режима Владимира Зеленского. Таким мнением поделился экс-премьер Украины Николай Азаров.

В беседе с ТАСС он отметил, что киевский главарь пока нужен Вашингтону, раз его еще держат.

Им ничего не мешает убрать его (Зеленского - прим. ред.) в любой момент, американцам ничего не мешает сказал Азаров

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что у Зеленского есть противники на Украине, которые готовы его устранить при первой возможности.