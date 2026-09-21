Москва21 сенВести.Соединенные Штаты могут в любой момент заменить главу киевского режима Владимира Зеленского. Таким мнением поделился экс-премьер Украины Николай Азаров.
В беседе с ТАСС он отметил, что киевский главарь пока нужен Вашингтону, раз его еще держат.
Им ничего не мешает убрать его (Зеленского - прим. ред.) в любой момент, американцам ничего не мешаетсказал Азаров
Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что у Зеленского есть противники на Украине, которые готовы его устранить при первой возможности.