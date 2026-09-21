Москва21 сенВести.У главы киевского режима Владимира Зеленского есть противники на Украине, которые готовы его устранить. Об этом в беседе с ТАСС рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что у Зеленского достаточно политических противников. В их числе: экс-глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
Недовольство есть и внутри собственной партии Зеленского… уверен, есть и те, кто готовы устранить его при первой возможностиподчеркнул Сальдо
Ранее бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель заявила, что Зеленский не готов идти на уступки по Донбассу из-за страха потерять власть.