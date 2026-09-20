На Украине осталось 20 миллионов человек Азаров: на Украине осталось 20 млн человек

Москва20 сен Вести.Число жителей на подконтрольной киевскому режиму территории сократилось до 20 миллионов человек, такая депопуляция снижает нагрузку на инфраструктуру, необходимую для прохождения зимы. Об этом ТАСС заявил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

Вся инфраструктура была нацелена когда-то на 50 млн человек. При нас (2010-2014 годы. – Прим. ред.) – на 45 млн, сейчас – 20 млн. То есть всего требуется в два с половиной раза меньше ответил он на вопрос о необходимых Украине ресурсах для прохождения зимы

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что среди украинцев распространяется паника из-за неготовности страны к холодам и отопительному сезону. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, в свою очередь, заявил, что грядущая зима будет главным вызовом для страны. Он отметил, что республика готовится к скорым холодам.