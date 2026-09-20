Москва20 сенВести.Число жителей на подконтрольной киевскому режиму территории сократилось до 20 миллионов человек, такая депопуляция снижает нагрузку на инфраструктуру, необходимую для прохождения зимы. Об этом ТАСС заявил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.
Вся инфраструктура была нацелена когда-то на 50 млн человек. При нас (2010-2014 годы. – Прим. ред.) – на 45 млн, сейчас – 20 млн. То есть всего требуется в два с половиной раза меньшеответил он на вопрос о необходимых Украине ресурсах для прохождения зимы
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что среди украинцев распространяется паника из-за неготовности страны к холодам и отопительному сезону. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, в свою очередь, заявил, что грядущая зима будет главным вызовом для страны. Он отметил, что республика готовится к скорым холодам.