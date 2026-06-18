Москва18 июнВести.Люди на Украине заканчиваются, их хватит на два-три года, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
В разговоре с KP.RU он не согласился с оценкой бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, согласно которой текущие события продлятся на Украине еще 10 лет.
Меркель считает, что ужас, который сейчас в Украине, продлится 10 лет. А я думаю, меньше. Люди в Украине заканчиваются. Максимум хватит еще на два-три годасказал Азаров
По мнению политика, европейские страны не будут заниматься восстановлением Украины.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен отметил, что сокращение населения Украины вызвано политикой Запада по втягиванию страны в НАТО.