Польские СМИ: Сикорский попал в скандал после сравнения Дмовского с УПА

Сикорский попал в скандал из-за высказываний об ОУН-УПА Польские СМИ: Сикорский попал в скандал после сравнения Дмовского с УПА

Москва18 сен Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский оказался в центре скандала после высказываний о польском политическом деятеле, националисте и антисемите Романе Дмовском, пишет Wiadomości.

В ходе обсуждения идеологии ОУН-УПА (признаны экстремистскими, запрещены на территории РФ) Сикорский признал, что Дмовский (1864-1939) был "противоречивой фигурой".

Это высказывание вызвало волну возмущения в Польше. Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил, что Сикорский, как представитель польской дипломатии, должен защищать интересы своей страны, а не предоставлять Украине "плацдарм, который вернется в исторических спорах на международной арене".

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач также раскритиковал министра. Он заявил, что отсутствие реакции Сикорского на попытку сравнить Дмовского с деятелями УПА является позором и лишает польского министра права требовать от Украины пересмотра ее исторической политики.

Отношения Варшавы и Киева на протяжении многих лет осложняет вопрос ответственности за массовые убийства поляков украинскими националистами из ОУН-УПА на Волыни, в Восточной Галиции и соседних регионах. Польша квалифицирует Волынскую резню как геноцид.