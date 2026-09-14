В Лондоне заявили о прекращении действия "договоренностей Анкориджа" по Украине

Советник премьера Британии заявил о провале "компромисса в Анкоридже" по Украине В Лондоне заявили о прекращении действия "договоренностей Анкориджа" по Украине

Москва14 сен Вести.Советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл констатировал окончательный провал и неактуальность так называемого "компромисса в Анкоридже" относительно украинского урегулирования.

Свою позицию он изложил на конференции "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, передает телеканал ВВС.

По словам британского представителя, российская сторона перестала заявлять о том, что США якобы согласны с необходимостью территориальных уступок со стороны Украины. Пауэлл подчеркнул, что данная концепция полностью утратила жизнеспособность и с этим вопросом покончено.

Советник выразил уверенность, что теперь стороны могут перейти к поиску действительно серьезных и основательных дипломатических путей для достижения мирного урегулирования конфликта.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, составляют основу продолжающегося процесса урегулирования конфликта на Украине.