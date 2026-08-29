Москва29 авгВести.Стратегия стран Запада в отношении Украины провалилась, однако политические элиты не готовы признать этот факт, заявил экс-председатель Военного комитета НАТО, бывший генеральный инспектор бундесвера генерал ВВС в отставке Харальд Куят.
Он отметил, что на протяжении почти пяти лет Запад утверждал о "неизбежной победе" Киева, однако теперь трудно признать ошибочность подобных ожиданий.
Очень трудно признать, что мы просчитались. Ни у одного политика не хватит смелости, чтобы сказать: "Это была ошибка, мы поступили неправильно"заявил Куят в эфире YouTube-канала BENU Solutions
Отставной офицер добавил, что поставки оружия и финансирование конфликта не идут пользу украинскому народу. По мнению Куята, главной целью должно быть стремление к скорейшему урегулированию, но европейские лидеры не готовы к такому развитию событий и настроены на продолжение эскалации.
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что в Европе стали понимать, что дни киевского режима сочтены.