Генерал Куят: план Запада по Украине провалился, но элиты боятся это признать

"Это ошибка": экс-глава комитета НАТО признал крах стратегии Запада по Украине Генерал Куят: план Запада по Украине провалился, но элиты боятся это признать

Москва29 авг Вести.Стратегия стран Запада в отношении Украины провалилась, однако политические элиты не готовы признать этот факт, заявил экс-председатель Военного комитета НАТО, бывший генеральный инспектор бундесвера генерал ВВС в отставке Харальд Куят.

Он отметил, что на протяжении почти пяти лет Запад утверждал о "неизбежной победе" Киева, однако теперь трудно признать ошибочность подобных ожиданий.

Очень трудно признать, что мы просчитались. Ни у одного политика не хватит смелости, чтобы сказать: "Это была ошибка, мы поступили неправильно" заявил Куят в эфире YouTube-канала BENU Solutions

Отставной офицер добавил, что поставки оружия и финансирование конфликта не идут пользу украинскому народу. По мнению Куята, главной целью должно быть стремление к скорейшему урегулированию, но европейские лидеры не готовы к такому развитию событий и настроены на продолжение эскалации.

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что в Европе стали понимать, что дни киевского режима сочтены.