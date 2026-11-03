19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S выходит Grand Theft Auto VI. Рассказываем, что известно о системных требованиях игры, какие технологии она поддерживает и выйдет ли GTA 6 на ПК.

На каких консолях выйдет игра

GTA 6 выйдет одновременно на PlayStation 5, включая PS5 Pro, и Xbox Series X|S 19 ноября 2026 года. Игра будет продаваться в PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store и у розничных партнеров. Цифровая версия будет доступна для предзаказа с 12 ноября.

Консоли. PS5, PS5 Pro, Xbox Series X и Xbox Series S. Версий для PS4 и Xbox One нет. Коробочное издание выходит без диска: внутри только код для скачивания.

PS5, PS5 Pro, Xbox Series X и Xbox Series S. Версий для PS4 и Xbox One нет. Коробочное издание выходит без диска: внутри только код для скачивания. ПК. Версию для компьютера Rockstar не анонсировала, в Steam, Epic Games Store и VK Play игры нет. Глава Take-Two Штраус Зельник называет ПК все более важной платформой, но сроков не называет. GamesBeat со ссылкой на четыре источника пишет, что ПК-версия запланирована на первый квартал 2027 года, но Rockstar это не подтверждала. Для сравнения: GTA 5 добралась до ПК через 19 месяцев после консольного релиза, Red Dead Redemption 2 — через 13.

Версию для компьютера Rockstar не анонсировала, в Steam, Epic Games Store и VK Play игры нет. Глава Take-Two Штраус Зельник называет ПК все более важной платформой, но сроков не называет. GamesBeat со ссылкой на четыре источника пишет, что ПК-версия запланирована на первый квартал 2027 года, но Rockstar это не подтверждала. Для сравнения: GTA 5 добралась до ПК через 19 месяцев после консольного релиза, Red Dead Redemption 2 — через 13. Облако. Облачную версию официально не объявляли. В октябре The Verge сообщила об эксклюзивных правах Xbox Cloud Gaming на стриминг игры, но в Microsoft опровергли и эксклюзивность, и запуск через облако на ПК на старте.

Облачную версию официально не объявляли. В октябре The Verge сообщила об эксклюзивных правах Xbox Cloud Gaming на стриминг игры, но в Microsoft опровергли и эксклюзивность, и запуск через облако на ПК на старте. Россия. Take-Two в марте 2022 года прекратила продажи своих игр в России и Белоруссии, поэтому официально GTA 6 в стране не продается.

Релиз дважды переносили: с осени 2025 года на 26 мая 2026-го, затем на 19 ноября.

Минимальные и рекомендуемые системные требования Grand Theft Auto VI

Официальных минимальных и рекомендуемых системных требований GTA 6 для ПК нет. Rockstar не анонсировала компьютерную версию и не публиковала данных ни о процессоре, ни о видеокарте, ни об объеме памяти. Таблицы требований GTA 6, которые встречаются в сети, — догадки, а не данные разработчика.

Известно только то, как игра работает на консолях.

Кадровая частота. Руководитель разработки Rockstar North Роб Нельсон в августе 2026 года сообщил, что на консолях игра работает на 30 кадрах/с. Режим 60 кадров/с не подтвержден.

Руководитель разработки Rockstar North Роб Нельсон в августе 2026 года сообщил, что на консолях игра работает на 30 кадрах/с. Режим 60 кадров/с не подтвержден. Разрешение. Digital Foundry по ролику Extended Look насчитала на обычной PS5 нативные 1440p без динамического масштабирования. Данных о разрешении на Xbox и PS5 Pro Rockstar не публиковала.

Digital Foundry по ролику Extended Look насчитала на обычной PS5 нативные 1440p без динамического масштабирования. Данных о разрешении на Xbox и PS5 Pro Rockstar не публиковала. PS5 Pro. Метка PS5 Pro Enhanced есть в PlayStation Store, но что именно улучшено, Sony и Rockstar не раскрыли.

Метка PS5 Pro Enhanced есть в PlayStation Store, но что именно улучшено, Sony и Rockstar не раскрыли. Размер. Цифру 210 ГБ для PS5 опубликовал аккаунт PlayStation Game Size, который отслеживает базу PlayStation Store. Rockstar официально объем не называла, и патч первого дня может его увеличить.

Какие технологии поддерживает игра GTA 6

Официально подтверждены только функции PS5 и улучшения для PS5 Pro. Привычные для ПК DLSS, FSR, XeSS, генерация кадров и поддержка широкоформатных мониторов появятся в обсуждении только вместе с анонсом ПК-версии.

Технология Статус Что дает Отдача и адаптивные триггеры DualSense Подтверждены, PS5 Вибрация реагирует на действия, курки меняют сопротивление Динамик геймпада DualSense Подтвержден, PS5 Часть звуков звучит из контроллера Tempest 3D AudioTech Подтвержден, PS5 Объемный звук с точным позиционированием источников Быстрая загрузка с SSD Подтверждена, PS5 Почти мгновенные загрузки, по словам Sony Улучшения для PS5 Pro Подтверждены меткой в PS Store Детали не раскрыты Трассировка лучей Rockstar не подтверждала Digital Foundry видит в роликах с PS5 трассированные отражения и освещение Режимы “Качество” и “Производительность”, HDR Не объявлены — DLSS, FSR, XeSS, генерация кадров Не объявлены — VR Не объявлена —

Функции PS5 перечислены в совместном посте Sony и Rockstar в PlayStation Blog, выводы о трассировке — анализ Digital Foundry второго трейлера. В августовском ролике Extended Look аналитики не нашли явных признаков апскейлинга вроде FSR 2.

Запустится ли GTA 6 на Steam Deck, Mac и Linux

Нет: пока нет ПК-версии, запустить GTA 6 на компьютере или портативной консоли нельзя.

Steam Deck и другие портативные ПК (ROG Ally, Legion Go). Игры нет в Steam, поэтому нет и статуса проверки Steam Deck Verified.

Mac с Apple Silicon. Нативной версии нет; CrossOver и Game Porting Toolkit запускают только Windows-игры, а ее тоже не существует.

Linux. Слой совместимости Proton также работает только с Windows-версиями игр.

Владельцы PS5 могут транслировать игру со своей консоли на ПК, Mac, смартфон или PlayStation Portal через Remote Play: поддержка этой функции указана на странице игры в PlayStation Store. Это не ПК-версия: игра работает на PS5, а на другое устройство передается только картинка. Любые предложения скачать GTA 6 для ПК сейчас — подделки.

Особенности запуска

Интернет нужен обязательно хотя бы для установки: дисков GTA 6 не будет, и даже коробочную версию придется скачивать по коду.

Режим игры. На старте GTA 6 — одиночная игра. В PlayStation Store у нее стоит пометка о возможности играть офлайн. Дата выхода онлайн-режима не объявлена.

На старте GTA 6 — одиночная игра. В PlayStation Store у нее стоит пометка о возможности играть офлайн. Дата выхода онлайн-режима не объявлена. Учетные записи. Нужен аккаунт PlayStation Network или Microsoft. В юридической справке к игре сказано, что для части функций могут потребоваться интернет и регистрация аккаунта Rockstar Games; каких именно, не уточняется.

Нужен аккаунт PlayStation Network или Microsoft. В юридической справке к игре сказано, что для части функций могут потребоваться интернет и регистрация аккаунта Rockstar Games; каких именно, не уточняется. Регион кода. Коды для PlayStation привязаны к стране и должны совпадать с регионом аккаунта, коды для Xbox — без региональной блокировки.

Коды для PlayStation привязаны к стране и должны совпадать с регионом аккаунта, коды для Xbox — без региональной блокировки. Античит, DRM, TPM 2.0, Secure Boot, Windows 10. Эти вопросы касаются только ПК, и Rockstar ответит на них не раньше анонса компьютерной версии. На консолях защита копий стандартная: лицензия привязана к аккаунту PSN или Microsoft.

Как проверить, “потянет” ли ПК игру

Сравнивать пока не с чем: официальные требования появятся вместе с анонсом ПК-версии на сайте Rockstar и в цифровых магазинах. Таблицы требований GTA 6 на сторонних сайтах — прогнозы, а не данные разработчика. Характеристики своего компьютера можно узнать заранее:

Средство диагностики DirectX. Нужно нажать Win + R и ввести “dxdiag”. На вкладке “Система” — процессор, объем памяти и версия Windows, на вкладке “Экран” — видеокарта и видеопамять. “Сведения о системе”. Нажать Win + R, ввести команду “msinfo32”: модель процессора с числом ядер, а также состояние безопасной загрузки (Secure Boot). Диспетчер задач. Ctrl + Shift + Esc, вкладка “Производительность”: там видно, стоит ли в компьютере SSD или HDD и сколько на нем места.

Когда требования опубликуют, можно будет построчно сравнить процессор, видеокарту, объем видеопамяти и ОЗУ, свободное место на SSD. Для ориентира по объему: консольная версия на PS5, по неофициальным данным, весит около 210 ГБ.

Как улучшить производительность на слабом компьютере

Настраивать на ПК пока нечего, а на консолях на скорость работы влияют в основном накопитель и обновления.

Освободить место до 12 ноября. На первой PS5 с диском на 825 ГБ для игр доступно около 667 ГБ, так что GTA 6 займет почти треть. На Xbox Series S с 512 ГБ запас еще меньше.

На первой PS5 с диском на 825 ГБ для игр доступно около 667 ГБ, так что GTA 6 займет почти треть. На Xbox Series S с 512 ГБ запас еще меньше. Ставить игру только на быстрый накопитель. На PS5 — во встроенный SSD или совместимый M.2, на Xbox Series — во встроенный SSD или фирменную карту расширения. С внешнего USB-диска игры нового поколения можно только хранить, но не запускать.

На PS5 — во встроенный SSD или совместимый M.2, на Xbox Series — во встроенный SSD или фирменную карту расширения. С внешнего USB-диска игры нового поколения можно только хранить, но не запускать. Обновить консоль и игру. Патч первого дня обычно исправляет ошибки и просадки кадров, а без актуальной прошивки игра может не запуститься.

Патч первого дня обычно исправляет ошибки и просадки кадров, а без актуальной прошивки игра может не запуститься. Включить игровой режим телевизора. Он снижает задержку между нажатием кнопки и реакцией на экране — при 30 кадрах/с это заметно.

Он снижает задержку между нажатием кнопки и реакцией на экране — при 30 кадрах/с это заметно. Проверить графические режимы после релиза. Если Rockstar добавит выбор между качеством и производительностью, он появится в настройках графики. До выхода игры такие режимы не объявлены.

Для будущей ПК-версии сработают стандартные меры: свежие драйверы видеокарты, установка на SSD, снижение качества теней, дальности прорисовки и трассировки лучей, апскейлинг, если он будет. Облачный гейминг как замена мощному железу пока не подходит: ни один сервис официально не подтвердил GTA 6 в своем каталоге.

Частые вопросы

Сколько весит GTA 6?

Около 210 ГБ на PS5 — это неофициальные данные. Объем для Xbox Series X|S не известен.

Выйдет ли GTA 6 на ПК?

Официально ПК-версия не анонсирована. По данным GamesBeat, ее планируют на первый квартал 2027 года, но Rockstar это не подтверждала.

Запланирована ли GTA 6 для PS4 или Xbox One?

Нет. Игра выходит только на PS5 и Xbox Series X|S, включая Series S.

Будет ли 60 FPS?

Не подтверждено. Rockstar говорит о 30 кадрах/с на консолях. Что даст PS5 Pro, не раскрыто.

Можно ли играть без интернета?

Одиночную кампанию можно проходить офлайн, но установить игру без интернета не получится.