Эксперт Хачатурян предрек Европе и США серьезные убытки на фоне выхода GTA VI Эксперт Хачатурян предрек США и Европе серьезные убытки на фоне выхода GTA VI

Москва10 ноя Вести.На фоне волны отпусков в день выхода GTA VI страны Европы и США понесут серьезные экономические убытки. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Выход GTA VI американского разработчика игр Rockstar Games запланирован на 19 ноября. Как ранее сообщало издание Sun, выход игры в Великобритании обойдется местным компаниям в 12 млн фунтов стерлингов (свыше 16 млн долларов) из-за массовых заявлений сотрудников об отпусках, взятых для того, чтобы поиграть в долгожданную часть франшизы.

Если говорить конкретно, то, скорее всего, для Европы достаточно серьезные убытки также возникнут, и у США тоже где-то, наверное, сложно сейчас говорить в процентах, но примерно около пяти, может быть, шести процентов потери точно будут… Здесь проблема такая, наверное, прямая. Связана она прежде всего с тем, что уровень жизни в Европе и в Соединенных Штатах снижается, соответственно, снижается покупательная способность отметил Хачатурян

Что известно о системных требованиях GTA VI, какие технологии она поддерживает и выйдет ли игра на ПК – читайте в материале.