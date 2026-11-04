Москва4 ноя Вести.В сети появилась информация о возможной масштабной хакерской атаке на крупнейшие банки мира и отключении интернета на три месяца, событие якобы должно случиться 17 ноября. Своим мнением о цифровой катастрофе с информационной службой "Вести" поделился ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Популярность любого апокалипсиса, конца света, она зиждется на том, что это страшилка, которая способна напугать любого человека. И про конец интернета 17 ноября обязательно нужно дописать, в какой час и минуту это случится. Но нет, этого не случится. Так же, как ошибка 2000 года не случилась и прочее-прочее. То есть здесь скорее история про то, что кто-то кого-то хочет напугать, а люди любят пугаться. Поэтому считать, что прогноз о конце света, цифрового как минимум: он состоится – нет, точно не состоится. Поэтому на сегодняшний день верить таким прогнозам не стоит заявил Муртазин

Ранее биржа Binance подверглась масштабной хакерской атаке, в ходе которой были похищены активы на 6,34 миллиарда долларов. В компании сообщили, что атака представляла собой сложную многоэтапную кампанию: злоумышленники сочетали различные методы, включая социальную инженерию с использованием поддельных собеседований при приеме на работу, загрузку вредоносного программного обеспечения, компрометацию внутренних инструментов ИИ, взлом конечных устройств и применение сложного метода авторизации транзакций.