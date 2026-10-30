Москва30 окт Вести.Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал в соцсети X сообщения о взломе криптобиржи Binance, отреагировав на публикацию пользователя KobeissiLetter фразой о программной уязвимости. На фоне инцидента эмитенты стейблкоинов USDT и USDC заморозили связанные с ним токены, а в Binance заявили о безопасности средств клиентов.

Каждый день - нулевой день написал бизнесмен в соцсети X

Публикация, на которую он отреагировал, принадлежит пользователю KobeissiLetter: тот написал о взломе Binance и отметил, что при подтверждении инцидент станет крупнейшим в истории криптовалюты. К настоящему моменту криптобиржа уже подтвердила взлом и кражу 6,3 млрд долларов и пообещала покрыть все убытки. Это рекордная в истории сумма для подобных инцидентов.

Zero-day (уязвимость нулевого дня) - это неизвестная разработчикам программного обеспечения, оборудования или операционных систем уязвимость, которую злоумышленники могут использовать для кибератаки до выпуска исправления. Название объясняется тем, что у разработчика остается "ноль дней" на устранение проблемы.

В ночь на 30 октября на фоне сообщений о возможном взломе операционных (горячих) кошельков Binance биткоин и другие криптовалюты резко упали в цене. С известных кошельков биржи, по первоначальным данным, вывели активы на сумму более $3 млрд. Затем цифра стала расти.

По информации международной платформы TradingView, общая капитализация крипторынка просела более чем на $200 млн, а в течение часа на криптобиржах принудительно ликвидировали длинные позиции с кредитным плечом на сумму более $600 млн.

Эмитенты стейблкоинов заморозили токены USDT и USDC, вероятно связанные со взломом. Глава Tether Паоло Ардоино сообщил о блокировке более 1,567 млрд USDT, руководитель Circle в свою очередь написал в X о заморозке более 800 млн USDC, связанных с инцидентом.