Times: ФИФА заработала на билетах на чемпионат мира-2026 около $5 млрд

СМИ узнали, сколько заработала ФИФА от продажи билетов на ЧМ-2026 Times: ФИФА заработала на билетах на чемпионат мира-2026 около $5 млрд

Москва29 окт Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) получила 5 млрд долларов от продажи билетов на матчи чемпионата мира 2026 года, которые прошли в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, доходы от билетной программы заметно превысили ожидания ФИФА, которая рассчитывала на 3,3 млрд долларов. Эта сумма стала одним из ключевых факторов общего дохода турнира, достигшего 15 млрд долларов.

Кроме того, выручка от продажи билетов оказалась в пять раз выше, чем на предыдущем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Тогда ФИФА заработала на билетах 929 млн долларов.

В ответ на запрос The Times в ФИФА не подтвердили указанную сумму. Организация намерена раскрыть данные о доходах от чемпионата мира в следующем годовом отчете.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике. В турнире впервые приняли участие 48 сборных, а победителем стала команда Испании.

Перед началом соревнований Ассоциация футбольных болельщиков Европы критиковала стоимость билетов, называя цены чрезмерно высокими, и призывала ФИФА немедленно остановить их продажу.