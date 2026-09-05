Трамп оценил вклад чемпионата мира по футболу в экономику США в $18 миллиардов

Трамп: чемпионат мира по футболу принес США более 18 миллиардов долларов Трамп оценил вклад чемпионата мира по футболу в экономику США в $18 миллиардов

Москва5 сен Вести.Проведение чемпионата мира по футболу принесло американской экономике свыше 18 миллиардов долларов.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

ЧМ по футболу FIFA принес нашей экономике более 18 миллиардов долларов написал американский лидер

По его оценке, мировое первенство также обеспечило работой свыше 160 тысяч жителей США.

Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады.

Трамп присутствовал на церемонии награждения после матча и вручал футболистам медали, а также сам трофей чемпионата мира.