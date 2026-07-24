США удержат 30% призовых сборной Испании за победу на ЧМ-2026

Fox News: Испания заплатит США 15 млн долларов налогов с призовых от ЧМ-2026 США удержат 30% призовых сборной Испании за победу на ЧМ-2026

Москва24 июл Вести.Сборная Испании заплатит около 30% призовых за победу на ЧМ-2026 в виде налогов США. Сумма выплат превысит 1,1 млрд рублей, сообщает Fox News.

Обычно ФИФА договаривается со странами — хозяйками турниров об освобождении национальных федераций от налогов. Однако американские власти сочли испанских футболистов не единой командой, а отдельными налогоплательщиками, получившими доход на территории США.

Испанцы должны были знать об этом, когда ехали сюда заявили в Конгрессе США

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий "Барселоны" Ферран Торрес.