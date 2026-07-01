Чемпионат мира 2026 года станет самым масштабным турниром в истории мирового футбола: 48 сборных, 104 матча и сразу три страны-хозяйки — США, Канада и Мексика. Собрали всю ключевую информацию о ЧМ-2026: даты проведения, формат соревнований, расписание матчей, состав групп и список стадионов.
Главное о чемпионате мира по футболу в 2026 году
Когда пройдет турнир
Чемпионат стартовал 11 июня и завершится 19 июля. На групповом этапе сборные будут бороться за выход в плей-офф с 11 по 27 июня. После этого начнется стадия матчей на выбывание.
Календарь решающих матчей турнира:
- 11–27 июня — групповой этап;
- 28 июня – 3 июля — 1/16 финала;
- 4–7 июля — матчи 1/8 финала;
- 9–11 июля — четвертьфиналы;
- 14–15 июля — полуфинальные встречи;
- 18 июля — матч за третье место;
- 19 июля — финал чемпионата мира.
Таким образом, победитель мирового первенства определится 19 июля 2026 года.
Где состоится ЧМ-2026
ЧМ-2026 стал уникальным событием в истории турнира, поскольку впервые его принимают сразу три государства — США, Канада и Мексика. Матчи мирового первенства пройдут на 16 стадионах, расположенных в разных городах Северной Америки, при этом наибольшее количество игр состоится на территории США.
Турнир начался 11 июня в Мехико, где церемония открытия и первый матч прошли на легендарном стадионе “Ацтека”. Финальная встреча чемпионата мира состоится 19 июля на арене “Метлайф Стэдиум” в штате Нью-Джерси. Благодаря широкой географии проведения болельщики смогут посетить матчи сразу в нескольких странах в рамках одного турнира.
Сколько команд и матчей будет на турнире
На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 команд (вместо 32), поэтому матчей станет 104 (вместо 64). Добавлена новая стадия плей-офф. Дебютируют Узбекистан, Кабо-Верде, Кюрасао и Иордания. Россия не участвовала в отборе из-за отстранения с 2022 года.
Формат чемпионата мира в 2026 году
Как устроен групповой этап
На чемпионате мира в 2026 году выступят 48 национальных сборных — это рекордное количество участников в истории турнира. Все команды распределены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В рамках группового этапа каждая команда проведет по три матча, сыграв с каждым соперником по группе один раз. Всего на этой стадии будет сыграно 72 матча.
Кто выходит в плей-офф
В плей-офф выходят 32 команды: первые и вторые места групп, а также восемь лучших из занявших третье место. Далее стадии: 1/16, 1/8, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.
Чем новый формат отличается от прошлых турниров
ЧМ‑2026 впервые пройдет в трех странах (США, Канада, Мексика). Вместо 32 команд — 48, вместо 64 матчей — 104.
Групповой этап: 12 групп по 4, в плей‑офф выходят топ‑2 и восемь лучших третьих. Плей‑офф стартует с 1/16 финала.
Группы ЧМ-2026 по футболу
Группа А
|
Сборная
|
Корзина посева
|
Мексика
|
1
|
Южно-Африканская Республика (ЮАР)
|
3
|
Южная Корея
|
2
|
Чехия
|
4
В группу A 2026 года вошли сборные из четырех разных футбольных регионов. При жеребьевке Мексика была включена в первую корзину посева как одна из команд-хозяек турнира. Южная Корея получила место во второй корзине, ЮАР — в третьей, а Чехия — в четвертой. Такое распределение призвано обеспечить более сбалансированный состав групп и повысить конкурентность турнира.
Группа B
|
Сборная
|
Корзина посева
|
Канада
|
1
|
Швейцария
|
2
|
Катар
|
3
|
Босния и Герцеговина
|
4
Группа объединила представителей Северной Америки, Европы и Азии. Благодаря сбалансированному составу участников борьба за выход в плей-офф может сохраниться до заключительного тура группового этапа.
Группа C
|
Сборная
|
Корзина посева
|
Бразилия
|
1
|
Марокко
|
2
|
Шотландия
|
3
|
Гаити
|
4
Группа D
|
Сборная
|
Корзина посева
|
США
|
1
|
Австралия
|
2
|
Парагвай
|
3
|
Турция
|
4
Группа E
|
Сборная
|
Корзина посева
|
Германия
|
1
|
Эквадор
|
2
|
Кот-д’Ивуар
|
3
|
Кюрасао
|
4
В группу E чемпионата мира по футболу 2026 года входят сборные Германии, Эквадора, Кот-д’Ивуара и Кюрасао.
Германия побеждала на чемпионатах мира в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.
Группа F
|
Нидерланды
|
1
|
Япония
|
2
|
Швеция
|
4
|
Тунис
|
3
Группа G
|
Бельгия
|
1
|
Египет
|
3
|
Иран
|
2
|
Новая Зеландия
|
4
Группа H
|
Испания
|
1
|
Саудовская Аравия
|
3
|
Уругвай
|
2
|
Кабо-Верде
|
4
Группа I
|
Франция
|
1
|
Сенегал
|
2
|
Ирак
|
4
|
Норвегия
|
3
Группа J
|
Аргентина
|
1
|
Австрия
|
2
|
Алжир
|
3
|
Иордания
|
4
Группа K
|
Португалия
|
1
|
ДР Конго
|
4
|
Колумбия
|
2
|
Узбекистан
|
3
Группа L
|
Англия
|
1
|
Хорватия
|
2
|
Панама
|
3
|
Гана
|
4
Какие сборные уже вышли в плей-офф
По итогам группового этапа чемпионата мира‑2026 определен полный состав участников плей-офф — 32 сборные, представляющие все пять конфедераций.
- Швейцария;
- Босния и Герцеговина;
- Германия;
- Нидерланды;
- Швеция;
- Бельгия;
- Испания;
- Франция;
- Норвегия;
- Австрия;
- Португалия;
- Англия;
- Хорватия;
- Бразилия;
- Парагвай;
- Эквадор;
- Аргентина;
- Колумбия;
- ЮАР;
- Марокко;
- Кот-д’Ивуар;
- Египет;
- Кабо‑Верде;
- Сенегал;
- Алжир;
- ДР Конго;
- Гана;
- Мексика;
- Канада;
- США;
- Австралия;
- Япония.
Расписание матчей ЧМ-2026
Календарь группового этапа
Групповая стадия турнира проходит с 11 по 27 июня и включает матчи 12 групп (A–L). Каждая сборная проводит по три игры, а в плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, а также восемь сильнейших третьих мест.
Фактически именно здесь закладывается основа всей сетки плей-офф: от результатов групп зависит дальнейшая турнирная дорога команд.
Расписание 1/16, 1/8 и четвертьфиналов
Плей-офф ЧМ-2026 стартует с расширенной стадии 1/16 финала и продолжается по классической системе на выбывание:
- 1/16 финала — ориентировочно 28 июня – 4 июля;
- 1/8 финала — 5–8 июля;
- 1/4 финала — 10–11 июля.
На этом этапе турнир постепенно "сжимается": каждая следующая стадия уменьшает число претендентов, формируя пары сильнейших сборных.
Полуфиналы, матч за третье место и финал
Финальная часть турнира проходит в середине июля:
- полуфиналы — 14 – 15 июля;
- матч за третье место — 18 июля;
- финал чемпионата мира 2026 — 19 июля.
Именно здесь определяется не только чемпион мира, но и итоговая тройка турнира.
Стадионы и города чемпионата мира-2026
Стадионы в США
- "Метлайф-стэдиум", Нью-Джерси (пригород Ист-Ратерфорд).
- "Люмен Филд", Сиэтл (штат Вашингтон).
- "Соу-Фай", Инглвуд (штат Калифорния).
- "Хард Рок Стэдиум", Майами-Гарденс (штат Флорида).
- "Мерседес-Бенц Стэдиум", Атланта (штат Джорджия).
- "Эн-ар-джи Стэдиум", Хьюстон (штат Техас).
- "Джилетт Стэдиум", Фоксборо (штат Массачусетс).
- "Эй-ти-энд-ти Стэдиум", Арлингтон.
- "Ливайс Стэдиум", Сан-Франциско.
- "Линкольн Файненшел Филд", Филадельфия.
- "Эрроухед Стэдиум", Канзас-Сити.
- "Акрон", Гвадалахара.
Стадионы в Канаде
- "БМО Филд", Торонто (провинция Онтарио).
- "Би-Си Плэйс", Ванкувер (провинция Британская Колумбия).
Стадионы в Мексике
- "Ацтека" ("Банорте"), Мехико.
- "Акрон", Сапопан (штат Халиско).
- "Эстадио Бе-бе-ви-эй", Гуадалупе (штат Нуэво-Леон).
Матч открытия и финал ЧМ-2026
Где прошел матч открытия
Официальный старт чемпионата мира по футболу 2026 года состоялся в Мексике 11 июня. Матч открытия прошел на стадионе "Ацтека" в Мехико — одной из самых известных футбольных арен мира, которая уже принимала матчи предыдущих чемпионатов мира и считается исторической площадкой турнира.
Где пройдет финал турнира
Решающий матч чемпионата мира 2026 запланирован на “Метлайф-стэдиум” Нью-Джерси, США).
Арена в Ист-Ратерфорде станет местом проведения финала 19 июля 2026 года и примет главный матч турнира, где определится чемпион мира.
Этот стадион — одна из крупнейших спортивных площадок США и регулярно использующаяся для матчей НФЛ и международных спортивных событий, что подчеркивает его статус как ключевой арены мирового уровня.