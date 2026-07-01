Чемпионат мира 2026 года станет самым масштабным турниром в истории мирового футбола: 48 сборных, 104 матча и сразу три страны-хозяйки — США, Канада и Мексика. Собрали всю ключевую информацию о ЧМ-2026: даты проведения, формат соревнований, расписание матчей, состав групп и список стадионов.

Главное о чемпионате мира по футболу в 2026 году

Когда пройдет турнир

Чемпионат стартовал 11 июня и завершится 19 июля. На групповом этапе сборные будут бороться за выход в плей-офф с 11 по 27 июня. После этого начнется стадия матчей на выбывание.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Календарь решающих матчей турнира:

  • 11–27 июня — групповой этап;
  • 28 июня – 3 июля — 1/16 финала;
  • 4–7 июля — матчи 1/8 финала;
  • 9–11 июля — четвертьфиналы;
  • 14–15 июля — полуфинальные встречи;
  • 18 июля — матч за третье место;
  • 19 июля — финал чемпионата мира.

Таким образом, победитель мирового первенства определится 19 июля 2026 года.

Где состоится ЧМ-2026

ЧМ-2026 стал уникальным событием в истории турнира, поскольку впервые его принимают сразу три государства — США, Канада и Мексика. Матчи мирового первенства пройдут на 16 стадионах, расположенных в разных городах Северной Америки, при этом наибольшее количество игр состоится на территории США.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Турнир начался 11 июня в Мехико, где церемония открытия и первый матч прошли на легендарном стадионе “Ацтека”. Финальная встреча чемпионата мира состоится 19 июля на арене “Метлайф Стэдиум” в штате Нью-Джерси. Благодаря широкой географии проведения болельщики смогут посетить матчи сразу в нескольких странах в рамках одного турнира.

Сколько команд и матчей будет на турнире

На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 команд (вместо 32), поэтому матчей станет 104 (вместо 64). Добавлена новая стадия плей-офф. Дебютируют Узбекистан, Кабо-Верде, Кюрасао и Иордания. Россия не участвовала в отборе из-за отстранения с 2022 года.

Формат чемпионата мира в 2026 году

Как устроен групповой этап

На чемпионате мира в 2026 году выступят 48 национальных сборных — это рекордное количество участников в истории турнира. Все команды распределены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В рамках группового этапа каждая команда проведет по три матча, сыграв с каждым соперником по группе один раз. Всего на этой стадии будет сыграно 72 матча.

Кто выходит в плей-офф

В плей-офф выходят 32 команды: первые и вторые места групп, а также восемь лучших из занявших третье место. Далее стадии: 1/16, 1/8, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Чем новый формат отличается от прошлых турниров

ЧМ‑2026 впервые пройдет в трех странах (США, Канада, Мексика). Вместо 32 команд — 48, вместо 64 матчей — 104.

Групповой этап: 12 групп по 4, в плей‑офф выходят топ‑2 и восемь лучших третьих. Плей‑офф стартует с 1/16 финала.

Группы ЧМ-2026 по футболу

Группа А

Сборная

Корзина посева

Мексика

1

Южно-Африканская Республика (ЮАР)

3

Южная Корея

2

Чехия

4

В группу A 2026 года вошли сборные из четырех разных футбольных регионов. При жеребьевке Мексика была включена в первую корзину посева как одна из команд-хозяек турнира. Южная Корея получила место во второй корзине, ЮАР — в третьей, а Чехия — в четвертой. Такое распределение призвано обеспечить более сбалансированный состав групп и повысить конкурентность турнира.

Группа B

Сборная

Корзина посева

Канада

1

Швейцария

2

Катар

3

Босния и Герцеговина

4

Группа объединила представителей Северной Америки, Европы и Азии. Благодаря сбалансированному составу участников борьба за выход в плей-офф может сохраниться до заключительного тура группового этапа.

Группа C

Сборная

Корзина посева

Бразилия

1

Марокко

2

Шотландия

3

Гаити

4

Группа D

Сборная

Корзина посева

США

1

Австралия

2

Парагвай

3

Турция

4

Группа E

Сборная

Корзина посева

Германия

1

Эквадор

2

Кот-д’Ивуар

3

Кюрасао

4

В группу E чемпионата мира по футболу 2026 года входят сборные Германии, Эквадора, Кот-д’Ивуара и Кюрасао.

Германия побеждала на чемпионатах мира в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.

Группа F

Нидерланды

1

Япония

2

Швеция

4

Тунис

3

Группа G

Бельгия

1

Египет

3

Иран

2

Новая Зеландия

4

Группа H

Испания

1

Саудовская Аравия

3

Уругвай 

2

Кабо-Верде

4

Группа I

Франция

1

Сенегал

2

Ирак

4

Норвегия

3

Группа J

Аргентина

1

Австрия

2

Алжир

3

Иордания

4

Группа K

Португалия

1

ДР Конго

4

Колумбия

2

Узбекистан

3

Группа L

Англия

1

Хорватия

2

Панама

3

Гана

4

Какие сборные уже вышли в плей-офф

По итогам группового этапа чемпионата мира‑2026 определен полный состав участников плей-офф — 32 сборные, представляющие все пять конфедераций.

  • Швейцария;
  • Босния и Герцеговина;
  • Германия;
  • Нидерланды;
  • Швеция;
  • Бельгия;
  • Испания;
  • Франция;
  • Норвегия;
  • Австрия;
  • Португалия;
  • Англия;
  • Хорватия;
  • Бразилия;
  • Парагвай;
  • Эквадор;
  • Аргентина;
  • Колумбия;
  • ЮАР;
  • Марокко;
  • Кот-д’Ивуар;
  • Египет;
  • Кабо‑Верде;
  • Сенегал;
  • Алжир;
  • ДР Конго;
  • Гана;
  • Мексика;
  • Канада;
  • США;
  • Австралия;
  • Япония.

Расписание матчей ЧМ-2026

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Календарь группового этапа

Групповая стадия турнира проходит с 11 по 27 июня и включает матчи 12 групп (A–L). Каждая сборная проводит по три игры, а в плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, а также восемь сильнейших третьих мест.

Фактически именно здесь закладывается основа всей сетки плей-офф: от результатов групп зависит дальнейшая турнирная дорога команд.

Расписание 1/16, 1/8 и четвертьфиналов

Плей-офф ЧМ-2026 стартует с расширенной стадии 1/16 финала и продолжается по классической системе на выбывание:

  • 1/16 финала — ориентировочно 28 июня – 4 июля;
  • 1/8 финала — 5–8 июля;
  • 1/4 финала — 10–11 июля.

На этом этапе турнир постепенно "сжимается": каждая следующая стадия уменьшает число претендентов, формируя пары сильнейших сборных.

Полуфиналы, матч за третье место и финал

Финальная часть турнира проходит в середине июля:

  • полуфиналы — 14 – 15 июля;
  • матч за третье место — 18 июля;
  • финал чемпионата мира 2026 — 19 июля.

Именно здесь определяется не только чемпион мира, но и итоговая тройка турнира.

Стадионы и города чемпионата мира-2026

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Стадионы в США

  • "Метлайф-стэдиум", Нью-Джерси (пригород Ист-Ратерфорд).
  • "Люмен Филд", Сиэтл (штат Вашингтон).
  • "Соу-Фай", Инглвуд (штат Калифорния).
  • "Хард Рок Стэдиум", Майами-Гарденс (штат Флорида).
  • "Мерседес-Бенц Стэдиум", Атланта (штат Джорджия).
  • "Эн-ар-джи Стэдиум", Хьюстон (штат Техас).
  • "Джилетт Стэдиум", Фоксборо (штат Массачусетс).
  • "Эй-ти-энд-ти Стэдиум", Арлингтон.
  • "Ливайс Стэдиум", Сан-Франциско.
  • "Линкольн Файненшел Филд", Филадельфия.
  • "Эрроухед Стэдиум", Канзас-Сити.
  • "Акрон", Гвадалахара.

Стадионы в Канаде

  • "БМО Филд", Торонто (провинция Онтарио).
  • "Би-Си Плэйс", Ванкувер (провинция Британская Колумбия).

Стадионы в Мексике

  • "Ацтека" ("Банорте"), Мехико.
  • "Акрон", Сапопан (штат Халиско).
  • "Эстадио Бе-бе-ви-эй", Гуадалупе (штат Нуэво-Леон).

Матч открытия и финал ЧМ-2026

Где прошел матч открытия

Официальный старт чемпионата мира по футболу 2026 года состоялся в Мексике 11 июня. Матч открытия прошел на стадионе "Ацтека" в Мехико — одной из самых известных футбольных арен мира, которая уже принимала матчи предыдущих чемпионатов мира и считается исторической площадкой турнира.

Где пройдет финал турнира

Решающий матч чемпионата мира 2026 запланирован на “Метлайф-стэдиум” Нью-Джерси, США).

Арена в Ист-Ратерфорде станет местом проведения финала 19 июля 2026 года и примет главный матч турнира, где определится чемпион мира.

Этот стадион — одна из крупнейших спортивных площадок США и регулярно использующаяся для матчей НФЛ и международных спортивных событий, что подчеркивает его статус как ключевой арены мирового уровня.