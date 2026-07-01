Где и когда пройдет чемпионат мира по футболу в 2026 году: расписание матчей, состав групп и стадионы

Чемпионат мира 2026 года станет самым масштабным турниром в истории мирового футбола: 48 сборных, 104 матча и сразу три страны-хозяйки — США, Канада и Мексика. Собрали всю ключевую информацию о ЧМ-2026: даты проведения, формат соревнований, расписание матчей, состав групп и список стадионов.

Главное о чемпионате мира по футболу в 2026 году

Когда пройдет турнир

Чемпионат стартовал 11 июня и завершится 19 июля. На групповом этапе сборные будут бороться за выход в плей-офф с 11 по 27 июня. После этого начнется стадия матчей на выбывание.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Календарь решающих матчей турнира:

11–27 июня — групповой этап;

28 июня – 3 июля — 1/16 финала;

4–7 июля — матчи 1/8 финала;

9–11 июля — четвертьфиналы;

14–15 июля — полуфинальные встречи;

18 июля — матч за третье место;

19 июля — финал чемпионата мира.

Таким образом, победитель мирового первенства определится 19 июля 2026 года.

Где состоится ЧМ-2026

ЧМ-2026 стал уникальным событием в истории турнира, поскольку впервые его принимают сразу три государства — США, Канада и Мексика. Матчи мирового первенства пройдут на 16 стадионах, расположенных в разных городах Северной Америки, при этом наибольшее количество игр состоится на территории США.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Турнир начался 11 июня в Мехико, где церемония открытия и первый матч прошли на легендарном стадионе “Ацтека”. Финальная встреча чемпионата мира состоится 19 июля на арене “Метлайф Стэдиум” в штате Нью-Джерси. Благодаря широкой географии проведения болельщики смогут посетить матчи сразу в нескольких странах в рамках одного турнира.

Сколько команд и матчей будет на турнире

На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 команд (вместо 32), поэтому матчей станет 104 (вместо 64). Добавлена новая стадия плей-офф. Дебютируют Узбекистан, Кабо-Верде, Кюрасао и Иордания. Россия не участвовала в отборе из-за отстранения с 2022 года.

Формат чемпионата мира в 2026 году

Как устроен групповой этап

На чемпионате мира в 2026 году выступят 48 национальных сборных — это рекордное количество участников в истории турнира. Все команды распределены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В рамках группового этапа каждая команда проведет по три матча, сыграв с каждым соперником по группе один раз. Всего на этой стадии будет сыграно 72 матча.

Кто выходит в плей-офф

В плей-офф выходят 32 команды: первые и вторые места групп, а также восемь лучших из занявших третье место. Далее стадии: 1/16, 1/8, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Чем новый формат отличается от прошлых турниров

ЧМ‑2026 впервые пройдет в трех странах (США, Канада, Мексика). Вместо 32 команд — 48, вместо 64 матчей — 104.

Групповой этап: 12 групп по 4, в плей‑офф выходят топ‑2 и восемь лучших третьих. Плей‑офф стартует с 1/16 финала.

Группы ЧМ-2026 по футболу

Группа А

Сборная Корзина посева Мексика 1 Южно-Африканская Республика (ЮАР) 3 Южная Корея 2 Чехия 4

В группу A 2026 года вошли сборные из четырех разных футбольных регионов. При жеребьевке Мексика была включена в первую корзину посева как одна из команд-хозяек турнира. Южная Корея получила место во второй корзине, ЮАР — в третьей, а Чехия — в четвертой. Такое распределение призвано обеспечить более сбалансированный состав групп и повысить конкурентность турнира.

Группа B

Сборная Корзина посева Канада 1 Швейцария 2 Катар 3 Босния и Герцеговина 4

Группа объединила представителей Северной Америки, Европы и Азии. Благодаря сбалансированному составу участников борьба за выход в плей-офф может сохраниться до заключительного тура группового этапа.

Группа C

Сборная Корзина посева Бразилия 1 Марокко 2 Шотландия 3 Гаити 4

Группа D

Сборная Корзина посева США 1 Австралия 2 Парагвай 3 Турция 4

Группа E

Сборная Корзина посева Германия 1 Эквадор 2 Кот-д’Ивуар 3 Кюрасао 4

В группу E чемпионата мира по футболу 2026 года входят сборные Германии, Эквадора, Кот-д’Ивуара и Кюрасао.

Германия побеждала на чемпионатах мира в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.

Группа F

Нидерланды 1 Япония 2 Швеция 4 Тунис 3

Группа G

Бельгия 1 Египет 3 Иран 2 Новая Зеландия 4

Группа H

Испания 1 Саудовская Аравия 3 Уругвай 2 Кабо-Верде 4

Группа I

Франция 1 Сенегал 2 Ирак 4 Норвегия 3

Группа J

Аргентина 1 Австрия 2 Алжир 3 Иордания 4

Группа K

Португалия 1 ДР Конго 4 Колумбия 2 Узбекистан 3

Группа L

Англия 1 Хорватия 2 Панама 3 Гана 4

Какие сборные уже вышли в плей-офф

По итогам группового этапа чемпионата мира‑2026 определен полный состав участников плей-офф — 32 сборные, представляющие все пять конфедераций.

Швейцария;

Босния и Герцеговина;

Германия;

Нидерланды;

Швеция;

Бельгия;

Испания;

Франция;

Норвегия;

Австрия;

Португалия;

Англия;

Хорватия;

Бразилия;

Парагвай;

Эквадор;

Аргентина;

Колумбия;

ЮАР;

Марокко;

Кот-д’Ивуар;

Египет;

Кабо‑Верде;

Сенегал;

Алжир;

ДР Конго;

Гана;

Мексика;

Канада;

США;

Австралия;

Япония.

Расписание матчей ЧМ-2026

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Календарь группового этапа

Групповая стадия турнира проходит с 11 по 27 июня и включает матчи 12 групп (A–L). Каждая сборная проводит по три игры, а в плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, а также восемь сильнейших третьих мест.

Фактически именно здесь закладывается основа всей сетки плей-офф: от результатов групп зависит дальнейшая турнирная дорога команд.

Расписание 1/16, 1/8 и четвертьфиналов

Плей-офф ЧМ-2026 стартует с расширенной стадии 1/16 финала и продолжается по классической системе на выбывание:

1/16 финала — ориентировочно 28 июня – 4 июля;

1/8 финала — 5–8 июля;

1/4 финала — 10–11 июля.

На этом этапе турнир постепенно "сжимается": каждая следующая стадия уменьшает число претендентов, формируя пары сильнейших сборных.

Полуфиналы, матч за третье место и финал

Финальная часть турнира проходит в середине июля:

полуфиналы — 14 – 15 июля;

матч за третье место — 18 июля;

финал чемпионата мира 2026 — 19 июля.

Именно здесь определяется не только чемпион мира, но и итоговая тройка турнира.

Стадионы и города чемпионата мира-2026

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Стадионы в США

"Метлайф-стэдиум", Нью-Джерси (пригород Ист-Ратерфорд).

"Люмен Филд", Сиэтл (штат Вашингтон).

"Соу-Фай", Инглвуд (штат Калифорния).

"Хард Рок Стэдиум", Майами-Гарденс (штат Флорида).

"Мерседес-Бенц Стэдиум", Атланта (штат Джорджия).

"Эн-ар-джи Стэдиум", Хьюстон (штат Техас).

"Джилетт Стэдиум", Фоксборо (штат Массачусетс).

"Эй-ти-энд-ти Стэдиум", Арлингтон.

"Ливайс Стэдиум", Сан-Франциско.

"Линкольн Файненшел Филд", Филадельфия.

"Эрроухед Стэдиум", Канзас-Сити.

"Акрон", Гвадалахара.

Стадионы в Канаде

"БМО Филд", Торонто (провинция Онтарио).

"Би-Си Плэйс", Ванкувер (провинция Британская Колумбия).

Стадионы в Мексике

"Ацтека" ("Банорте"), Мехико.

"Акрон", Сапопан (штат Халиско).

"Эстадио Бе-бе-ви-эй", Гуадалупе (штат Нуэво-Леон).

Матч открытия и финал ЧМ-2026

Где прошел матч открытия

Официальный старт чемпионата мира по футболу 2026 года состоялся в Мексике 11 июня. Матч открытия прошел на стадионе "Ацтека" в Мехико — одной из самых известных футбольных арен мира, которая уже принимала матчи предыдущих чемпионатов мира и считается исторической площадкой турнира.

Где пройдет финал турнира

Решающий матч чемпионата мира 2026 запланирован на “Метлайф-стэдиум” Нью-Джерси, США).

Арена в Ист-Ратерфорде станет местом проведения финала 19 июля 2026 года и примет главный матч турнира, где определится чемпион мира.

Этот стадион — одна из крупнейших спортивных площадок США и регулярно использующаяся для матчей НФЛ и международных спортивных событий, что подчеркивает его статус как ключевой арены мирового уровня.