Москва18 ноя Вести.Состоялся релиз масштабной игры Grand Theft Auto VI на консолях PlayStation и Xbox Series. На агрегаторе рецензий Metacritic проект собрал 99 баллов из 100. На момент публикации новости GTA VI является самой высоко оцененной игрой в истории.

Официально датой релиза проекта является 19 ноября. Однако для владельцев аккаунтов, которые относятся к Новой Зеландии игра стала доступна уже 18 ноября в 14.00 по московскому времени. С 18.00 по московскому времени проект начнет запускаться на японских учетных записях.

GTA VI - абсолютный мастер-класс по смешению жанров. С дотошной детализацией и уровнем погружения, от которого становится почти не по себе, она пропитана соленой сатирой, а сюжетные повороты то бьют по больному, то упиваются абсурдом, от которого хочется смеяться в голос. Учитывая состояние индустрии, отрезвляет мысль, что такую игру мы можем больше никогда не увидеть. Grand Theft Auto VI — шедевр от корки до корки, которому нет равных пишет журналист Windows Central Джез Корден

Масштаб ажиотажа вокруг выхода GTA VI настолько высок, что аналитики предрекают Европе и США серьезные убытки для экономики. Это связано с тем, что многие берут отпуска к релизу игры, чтобы посвятить ее прохождению выходные.

Ранее сообщалось, что российские геймеры уже потеряли почти 1 млн рублей из-за мошенников, продающих подделки игры.