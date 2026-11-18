Москва18 нояВести.Поклонники Grand Theft Auto VI (GTA VI), желающие поиграть в компьютерную игру в день ее выхода, могут оформить отпуск без сохранения зарплаты или воспользоваться дополнительным выходным в предусмотренных законом случаях. Об этом рассказала эксперт Народного фронта Виктория Рашина.
В беседе с ТАСС она отметила, что Трудовой кодекс допускает оформление отпуска за свой счет по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, но обычно работодатели идут навстречу работникам.
Трудовой кодекс предусматривает дополнительный день отдыха, который работник может взять в ряде ситуаций, либо отпуск без сохранения заработной платысказал Рашина
Накануне стало известно, что россияне из-за злоумышленников за несколько дней потеряли 914 тысяч рублей перед выходом GTA VI.
Ранее предзаказы новой части GTA достигли 9,69 млн копий, а оценочная выручка от них составила 942 млн долларов еще до официального релиза.