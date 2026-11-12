Москва12 ноя Вести.Компания вправе утверждать график отпусков единолично, не интересуясь планами коллектива, поскольку обязанности согласовывать даты с каждым специалистом закон на бизнес не возлагает. Об этом рассказала RT Ольга Лутовинова, руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group.

Никакой обязанности собирать пожелания или согласовывать даты с каждым отдельным специалистом закон на бизнес не возлагает. Однако при составлении графика нужно учитывать права работников, которым закон разрешает выбирать удобное время отпуска предупредила собеседница RT

По ее словам, статья 123 Трудового кодекса России говорит лишь о необходимости запросить позицию выборного профсоюзного органа, если такой в организации существует. Отдельно работодатель должен ознакомить сотрудника с датой начала отпуска под подпись не позднее чем за две недели.

Лутовинова перечислила категории работников, которым закон все же дает право выбирать время отдыха: это специалисты с тремя и более детьми до 18 лет, пока младшему не исполнилось 14, один из родителей ребенка-инвалида до 18 лет, а также почетные доноры.

Если такого права у работника нет, даты в графике определяют с учетом производственных задач, соблюдая и другие нормы закона - в частности, отпуск совместителя должен совпадать с отпуском по основному месту работы.

При этом аналитик предупредила: составление графика без обсуждения пожеланий сотрудников может вызвать недовольство и снизить лояльность команды. По ее словам, обсуждение помогает заранее учесть семейные планы и распределить нагрузку: сотрудники планируют отдых под школьные каникулы, бронируют билеты за полгода и согласуют графики с супругами. Внезапное назначение дат, удобных компании, коллектив может воспринять как демонстративное пренебрежение.

Ранее в Госдуме рассказали, почему брать отпуск в ноябре невыгодно. Это связано с количеством рабочих дней в этом месяце.